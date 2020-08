Erkundungen am Nordwestbahnhof - wo der Fisch hingegangen ist

Unter dem Motto „Fischgeschichten“ haben die beiden nun eine Ausstellung und Installation ersonnen, die das Areal aus der Fischperspektive betrachtet. Die dabei aufbereiteten Erkenntnisse strahlen über die unmittelbare Lokalgeschichte hinaus.

Denn dass sich am Nordwestbahnhof neben Wiens erster Indoor-Skihalle auch eine Fischfabrik befand, die erst 1985 den Betrieb eingestellt hat, ist heute wohl den wenigsten in Erinnerung. Der Bahnhof war lange Zeit der Endpunkt für Fischtransporte, die aus Bremerhaven nach Wien reisen konnten. Die verantwortliche Firma Nordsee eröffnete 1907 ihren ersten Kiosk in Wien und besetzte bald auf allen Märkten der Stadt den prominentesten Platz – eine Ordnung, die sich etwa am Nasch- und am Rochusmarkt bis heute hielt.

Zuvor aber, erzählt Zinganel, „mussten für die Erweiterung der Kaiserstadt Wien viele tausend Fische sterben“. Denn der 2. und noch mehr der 20. Bezirk wurden erst durch die Donauregulierung ab 1873 in großem Stil bebaubar. Zuvor bestand das Gebiet aus einem Gewirr von Nebenarmen der Donau, die ihrerseits für ihren Fischreichtum berühmt waren.