Kitty Kino: Analog mit dem Handy unterwegs

In ihrem Film " Karambolage" erzählte Kitty Kino 1982 die Geschichte der Billarspielerin Judit, die sich in der Männerwelt nicht nur beim Pool-Spiel behauptet. Der Film ist längst Teil des österreischischen Filmkanons. Seitdem hat die 1948 als Kitty Gschöpf geborene Wienerin zahlreiche Drehbücher geschrieben, veröffentlichte ein Jugendbuch und inszenierte am Theater. "Und ein Roman will auch noch geschrieben werden", erzählt die vielseitig interessierte Kitty Kino im Gespräch mit dem KURIER anlässlich ihrer neuen Fotoausstellung "The Mall".