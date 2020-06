Fotokunst für alle

Ist Smartphone-Fotografie mittlerweile also auch schon in der Kunst-Welt angekommen? Toni Tramezzini ist sich da nicht so sicher. Der Wiener hat sich in seiner Galerie „Eigensinnig“ ganz auf Street Photography spezialisiert - einem Fotogenre, das seine Blütezeit in den 1930ern mit dem Aufkommen kompakterer Kleinbildkameras erlebte. Wenig überraschend, dass die typischen Momentaufnahmen auch in der Smartphone-Fotografie eine große Rolle spielen. Das merkt auch Tramezzini. „Die Street Photography hat definitiv Rückenwind. Wenn man sich etwa das Programm des Kunsthauses in Wien ansieht, sieht man, dass auch dort viele Street Photographer wie Saul Leiter und René Burri gezeigt werden. Allerdings im musealen Rahmen.“