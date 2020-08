Kinofilme der Woche: Ein „Pate“ allein gegen die Mafia

Auch Buscetta muss als Kronzeuge einen hohen Preis für seinen Mut bezahlen: Er selbst und seine Familie (über)leben zwar im Zeugenschutzprogramm in Amerika, doch zwei seiner Söhne und andere Familienangehörige werden aus Rache ermordet. Für viele ist er kein Held, sondern ein Verräter. Im Laufe seiner langen Karriere hat sich Bellocchio immer wieder mit den Strukturen des organisierten Verbrechens und mit dessen Einflüssen auf die italienische Gesellschaft beschäftigt.

Unter anderem im beklemmenden Filmdrama „Die Affäre Aldo Moro“, in dem er die Verbindungen des einstigen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti zur Mafia thematisierte. Auch in diesem Film taucht er auf, allerdings nur am Rande.

Bellocchio lässt aber keinen Zweifel daran, dass der einstige Ministerpräsident mafiöse Verbindungen hatte. Ebenso drastisch wie authentisch zeigt er die Skrupellosigkeit, mit der die Mafia den Mord an Falcone plante und durchführte: Zusammen mit seiner Frau und seinem Leibwächter wurde der Staatsanwalt auf der Autobahn mit einer Sprengstoff-Ladung in Stücke gerissen.

Diesen grauenvollen Bildern folgt ein Gegenschnitt auf die Reaktion der inhaftierten Mafia-Verbrecher: Sie lassen Champagnerkorken knallen. Als Fazit bleibt beim Zuschauer hängen: Marco Bellocchio wird die Verbrechen der Mafia wohl nicht eindämmen oder gar verhindern können. Andererseits: Ohne Filme wie diesen wird sich erst recht nichts ändern.

INFO: I/D/BRA 2019.153 Minuten. Von Marco Bellocchio. Mit P. Favino.