Filmkritik zu "Waves": Verletzung und Vergebung

Shults hat bei Terrence Malick gelernt, und das sieht man seinem Film an. Mit „Waves“ erzählt er nur in zweiter Linie von Ereignissen; in erster Linie ist er an den inneren Gefühlszuständen – dem Glück, dem Stress, den Niederschlägen – der handelnden Personen interessiert. Wie fühlt es sich an, jung und verliebt zu sein? Trotz großer Schmerzen ein Wrestling-Match zu kämpfen? Im Drogenrausch auszuflippen?

Eine entfesselte Kamera umkreist wie eine Hummel zum treibenden Elektro-Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross die schönen Teenager, umfasst deren brodelnde Energie und ihre unbezwingbare Jugend.

Doch wenn der Schmerz einsetzt, sieht die Welt plötzlich anders aus. Das Bildformat zieht sich krampfhaft zusammen, Räume verwandeln sich in fiebrige Farborgien von Rot, Blau und Grün, Melodrama rinnt aus allen Fugen rinnen.