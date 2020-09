Kim Cattrall: "Es gibt so viele Geschichten, die wir als Frauen erzählen können"

Sie haben mehrmals Ihr Alter erwähnt, was für einen Hollywoodstar sehr ungewöhnlich ist. Wie sind Sie so natürlich geblieben?

Ich bin in meiner Familie mit Frauen aufgewachsen, die nie gedacht haben, Alter wäre etwas Negatives, ganz im Gegenteil. Ich war immer davon überzeugt, dass mit dem Alter mehr und bessere Lebenserfahrungen kommen. Ich bin mein ganzes Leben lang herumgereist, habe unendlich viele Menschen kennengelernt, in verschiedenen Ländern gelebt, tausende Bücher gelesen. All das hat mich offener gemacht, und ich betrachte das Altern als nichts als ein Geschenk. Ich weiß nicht, was die nächsten zehn Jahre bringen werden, aber jetzt, in meinen 60ern, genieße ich es sehr, Rollen zu spielen, die mir in meinen 50ern versagt blieben. Für meine eigene mentale Gesundheit möchte ich das Älterwerden nicht bekämpfen, sondern willkommen heißen.

Wie macht man das?

Ich interpretiere das Altern neu. Ich habe mit 64 eine neue Serie, ich werde am Broadway spielen, und darauf kann ich auch warten. Ich bin endlich alt genug, Rollen zu spielen, die ich mit 35 nie hätte spielen können. Das Thema Älterwerden zieht sich auch durch meine Rollen. Als Samantha Jones in „Sex and the City“ hatte ich eine Dialogzeile: „Ich bin 50 und fabelhaft!“ Das musste laut ausgesprochen werden, es war nicht selbstverständlich. Es sind Serien wie diese, die das Altern neu definiert haben. Ich will kein Postergirl sein, sondern jedes neue Jahrzehnt neu beleuchten.

Viele überrascht es, wenn sie herausfinden, dass Sie nicht Amerikanerin, sondern in Liverpool geboren sind. Wie schaffen Sie die Akzente so perfekt?

Der amerikanische Akzent ist mir immer leichtgefallen. Zu klingen wie Samantha war nicht schwierig. Aber hier hatte ich einen Dialektcoach, denn alle glauben immer, der Südstaatenakzent ist überall gleich, die lang gezogenen Worte, das Abschneiden von Konsonanten. Das mag für Texas und Georgia zutreffen, aber Louisiana ist viel subtiler, viel melodischer. Ich habe dafür lange geübt.