Kehraus im Kultursommer: Was noch zu sehen ist

Bregenz

Die Bregenzer Festspiele warten mit späten Premieren auf: Am 16.8. bringen junge Sänger Rossinis „Die Italienerin in Algier“, am 19. 8. folgt die Uraufführung der Oper „Wind“ von Alexander Moosbrugger. Sechs Mal läuft noch der „Rigoletto“ auf der Seebühne.