Kay Voges soll das Wiener Volkstheater verlassen

Der deutsche Theatermacher Kay Voges soll neuer Intendant am Schauspiel Köln werden, das berichten zumindest einige deutsche Medien, darunter der Kölner Stadt-Anzeiger und die SZ.

Voges stand wohl bereits 2019 zur Diskussion für die Nachfolge Stefan Bachmanns, der ja das Burgtheater übernehmen wird. Die Stadt entschied sich damals stattdessen für den nahezu unbekannten Carl Philip von Maldeghem, der sich nach lautstarken Protesten gegen seine Wahl zurückzog. Voges ging dann nach Österreich, wo er seit dem Jahr 2020 das Volkstheater Wien leitet.

Voges würde dann in der Spielzeit 2025/26 die Nachfolge von Stefan Bachmann antreten, der seinerseits nach Wien wechselt. Bachmann löst dort Martin Kušej als Direktor am Burgtheater ab; er fängst schon im Herbst nächsten Jahres an. In dem einen Jahr bis zu Voges' Antritt 2025 wird der Regisseur Rafael Sanchez das Kölner Schauspiel interimistisch leiten. Diese Interimslösung wurde bereits im Juni bekannt gegeben. Alles andere wäre für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der kurzen Vorlaufzeit "nicht realisierbar" gewesen, hieß es damals von Seiten der Stadt.

Das Volkstheater 2023/'24: Goldoni, Shakespeare, Horváth ...