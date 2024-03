15. Kabarettgipfel: Mit dem Herzblatt-Hubschrauber von Oberwart nach Unterwart

Alex Kristan eröffnet den Abend und fliegt im Winter gleich einmal fort – es geht mit der Liebsten in den Süden. Bei der Heimreise wird man von den eisigen Temperaturen in Schwechat überrascht. Die Moral dieser unterhaltsamen Geschichte: Wer mit dem Auto zum Flughafen fährt, ist selber schuld.

Eva Maria Marold übernimmt und überlegt, sich wieder einen Mann zuzulegen. Oder doch lieber einen Hund? Beides schwierig. Außerdem: Wo soll man heutzutage noch jemanden kennenlernen? Herzblatt gibt es nicht mehr. Für "Liebesg’schichten und Heiratssachen" ist sie sich zu schade. Und mit Tinder kann sie nichts anfangen. Thomas Stipsits macht daraufhin einen auf Rudi Carrell und fliegt mit der Marold im Herzblatt-Hubschrauber von Oberwart nach Unterwart.

Die deutsche Kabarettistin Sonja Pikart hat dann ein Problem mit den ganzen Erfolgstipps von Influancern inklusive absurder Morgenroutinen. Aber wer steht bitteschön freiwillig um 4 Uhr in der Früh auf, macht Sport, rettet noch das Klima und kurbelt seinen Stoffwechsel an, um dann rechtzeitig um 8 Uhr top frisiert und gut gelaunt in der Arbeit zu sitzen?

Viktor Gernot denkt bei „Koid / Woam“ wie Alex Kristan an Urlaub und reist zurück in die 1970er-Jahre: Im Sommer ging es mit den Eltern gerne am Attersee, im Winter in die Berge. Dort gabs damals noch Schnee. Er erinnert sich an schöne, einfache und durchaus auch harte Zeiten. Das können sich die wohlstandsverweichlichten Millennials ja gar nicht vorstellen, wie das damals war. So kurz nach dem Krieg. Dazu schnallt er sich die Gitarre um und hat den Blues. Thomas Stipsits eilt zur Hilfe und versucht Viktor Gernot zu trösten: Er sei nicht allein: „Ich bin auch ein Loser“. Viktor Gernot darauf: "Ich weiß!" Applaus und Abgang.

Thomas Stipsits reist zum Abschluss der ersten Etappe des "Kabarettgipfels" ebenfalls in alte, bessere Zeiten zurück. Es spricht übers Verliebtsein. Das komme so plötzlich wie ein Bandscheibenvorfall. Bamm. Einfach da. Aber der Wind dreht sich schnell: Heute noch frisch verliebt, ist man morgen schon wieder (unglücklich) geschieden.

Stipsitis erinnert sich an die ersten Reisen nach Lignano. Damals, in den 80ern und 90ern sind alles nach Lignano gefahren. Am besten um 3 Uhr in der Früh, weil da ja keiner fährt, was sich natürlich alle gedacht haben ... Danach folgt eine Musikeinlage mit italienischen Klassikern wie "Azzurro", "Lasciatemi cantare", die mit einem neuen Text versehen werden. "Gloria" wird zu "Jessas na" mit folgender Textzeile: "Der ane ist aus Oberlaa, den aundan kenn i vom Spar". Ja, in Lignano sind die Österreicher unter sich.