"Dave on Stage": Sheesh, die Kebab-Pizza ist da

Sein Sidekick aus der ORF-Mockumentary, Jan Frankl, kündigt Dave wie einen Hiphop-Superstar an, der lässt die Fangemeinde nicht lange auf sein erstes „Sheesh!“ im hohen Piepston warten. Auf dem unteren Ende der Daveschen Notenskala sind die durch Billig-Energydrinks angeregten Rülpser angesiedelt. Einmal lässt er sogar das Publikum – aufgeteilt in East Coast, West Coast – gegeneinander anrülpsen. Es ist kein Wunder, das ein paar mitmachen. Aber auch das verzeiht man ihm – denn Dave scheitert so schön.

Auf ein hochtrabendes Konzept verzichtet Scheid daher – was nachvollziehbar ist. Dafür werden einige Disziplinen der Bühnenkunst – Zaubertricks, Pantomime, Stand-Up, Shakespeare – fragmentartig parodiert. Frankl lässt sich dabei mit einer Engelsgeduld beschimpfen, um dann doch noch eine entzückend schiefe Liebeserklärung zu erhalten. Lovers lieben das, Hater werden es hassen.

Dave & Jan sind das unfassbarste Duo seit Cheech & Chong. Oder: Bud Spencer und Terence Hill auf Marihuana. Oder: Vier Fäuste für eine Kebab-Pizza. Peter Temel