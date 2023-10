Zweite Staffel "Dave" startet bald im ORF: David Scheid über seine Paraderolle

Weitere TV-Auftritte und Preise folgten. Mit seiner Rolle als „Dave“, bekannt aus der Show „Die Tagespresse“, erlangte er weitere Bekanntheit. Die erste Staffel mit eben diesem Titel lief 2020, darin spielt der Niederösterreicher einen verwöhnten Sohn reicher Eltern, dem aber der Geldhahn abgedreht werden soll.

Kleines Team unterwegs

Bald startet die zweite Staffel der Mockumentary, mit kleinem Team – mit einem Tontechniker sowie mit Jan Frankl, der Regisseur, Kameramann und Autor in einem ist – produziert. Ab 7. November ist Scheid in seiner Paraderolle „Dave“ jeweils dienstags um 23 Uhr in ORF1 zu sehen. Dabei geht es auf einen ungewollten Roadtrip. Drehorte waren in Oberösterreich und Kärnten, aber auch im Ausland. „Wir versuchen, auch immer Sachen zu zeigen, die man im Fernsehen sonst nicht so sieht“, sagt Scheid. So lernt sein Charakter etwa die Gebärdensprache.

➤ "Dave" ist zurück auf ORF1: Der Krawall-Influencer