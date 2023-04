Jüdisches Filmfestival Wien: Filme über Israel zwischen Utopie und Realität

In Israel schlagen die innenpolitischen Wellen gerade hoch. Anhaltende Proteste gegen eine geplante Justizreform und für den Schutz der Demokratie halten die Bevölkerung in Atem. Welche Hoffnungen sich mit dem Land seit seinem Bestehen verknüpfen, daran erinnert anlässlich des 75. Jubiläums der Staatsgründung Israels das Jüdische Filmfestival Wien: „Israel – Realität & Utopie“ (19. April bis 3. Mai) lautet das diesjährige Motto und präsentiert eine weitreichende Skala an Filmarbeiten, die sich mit den widersprüchlichen und sehr diversen Positionen Israels und seiner Gesellschaft – zwischen ultraorthodox und freizügig-liberal – auseinandersetzen. Insgesamt stehen 31 Spiel- und Dokumentarfilme – darunter über die kettenrauchende Ministerpräsidentin Golda Meir und Dirigentin Marin Alsop – auf dem Programm.