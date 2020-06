Juan Diego Flórez: Doch wieder große Oper im Haus am Ring

Seine Spitzentöne ließ Flórez in prächtigen Farben glänzen, mit seiner faszinierenden Gestaltungskunst machte er jedes Bühnenbild obsolet. Exzellent wechselte er mit den Sprachen die Klangfarben seiner Stimme, verwandelte sich in Jules Massenets „Werther“ und sang expressiv das „Pourquoi me reveiller“.

In der ersten Spielzeit der Direktion von Bogdan Rošcic wird Flórez sein Rollendebüt als Gounods Faust geben. Mit dem fulminant intonierten „Salut, demeure chaste et pur“ ließ er hören, dass er im französischen Fach auf einem aufregenden Weg ist. Cécile Restier, die auch als Solistin zwischen den Arien überzeugte, war ihm stets eine famose Begleiterin.

Zum Feuerwerk an Emotionen geriet der Zugabenteil. Zu „Cielito lindo“ und einem musikalischen Gruß an seine Heimat Peru, begleitete er sich selbst auf der Gitarre.

Beim abschließenden „Nessun dorma“ war Flórez wieder ganz der klassische fulminante Tenorissmo. Die Ovationen wollten nicht enden.