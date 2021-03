Josephinum: Körperwelten anno dazumal

Sie stammen ursprünglich aus Italien. Bei einer Reise zu seinem Bruder in die Toskana war Joseph II. bei einem Besuch des naturgeschichtlichen Museums „La Specola“ in Florenz von Wachsmodellen des menschlichen Körpers so begeistert, dass er gleich mehr als 1.000 Stück bestellte.

Die unglaublich natur- und detailgetreu nachgebildeten Figuren – kaum zu unterscheiden von den Leichen-Plastinaten der „Körperwelten“ von Gunther von Hagen – kamen unter großem Aufwand per Packesel über die Alpen und mit dem Schiff nach Wien. Wo sie für die Studenten über Jahrhunderte als Lehrobjekte dienten.

Etwa das Ganzkörpermodell des „Lymphgefäßmannes“ oder die blonde und mit einer Perlenkette geschmückte Venus aus mit Harz gehärtetem Wachs, jung und schön seit mehr als 230 Jahren. An einer Stelle des Uterus, wo das Wachs fast durchsichtig ist, scheint ein winziger Fötus durch – sie ist schwanger.