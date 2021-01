Fahrstuhlmusik: Melodien zum Weghören

Als sein Nachfolger sah sich der englische Popmusiker Brian Eno, der in den 1970er-Jahren den Begriff „Ambient music“ prägte: Seine „Musikmöbel“ im Off sollte dem Hörer in betriebsamer Umgebung, an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Flughäfen Raum zum Denken und Ausruhen schaffen. Funktionelle Musik, die nichts mehr will als nur nicht auffallen. Oder gar stören. Im besten Fall „Easy Listening“. Oder eine lauwarme „Smooth-Jazz“-Dusche der Art, wie sie Puristen eher verachten.

Andererseits haben sich die Alben von Chet Baker, Freddy Hubbard oder des Gitarristen Wes Montgomery millionenfach verkauft. Ehe das R&B-Soul-Jazz-Gebräu mit Earl Klugh, Bob James oder Kenny G noch wässriger wurde.