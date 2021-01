Atelierbesuch bei Künstler Peter Krawagna: Sehreise in die Abstraktion

Dabei wollte Krawagna nie Maler werden. „Ich hab das Handwerk beim Vater gelernt, war unentbehrlich in der Fußballmannschaft und bin Skirennen gefahren. Ich wollte gar nicht an die Akademie, aber da war die Mutter dahinter. Sie sagte: ,Die Handwerker saufen so viel‘“, sagt Krawagna lachend im KURIER-Gespräch. „Sie wusste aber nicht, dass die Künstler viel ärger sind.“

Seit knapp zehn Jahren dient ihm ein von Architekt Reinhold Wetschko entworfener Holzbau zur Bundesstraße hin als Atelier, Ausstellungsraum und Kunstdepot.

Die großen Formate entstehen und stehen in der Halle einer alten Werft. Er habe es immer gern, wenn der Grund auf der Leinwand hell bleibt, sagt er. Und wann ist ein Bild fertig? „Das weiß ich auch nie“, ist die entwaffnende Antwort. „Wenn ich glaube, dass es gelungen ist, ist es fertig. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ich will dem, was ich gesehen habe, so nahe wie möglich kommen.“