Josefstadt-Direktor Föttinger kritisiert Teichtmeister-Berichterstattung

Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger hat am Sonntag in einem "JosefstadtGespräch" Kritik an der Berichterstattung über den Fall Florian Teichtmeister geübt: "Das ist das Problem, dass die Medien das in einer Weise aufgegriffen haben und den journalistischen Kompass total verloren haben." Im Dialog mit Eva Maria Klinger sagte Föttinger außerdem: "Ich finde, ein so komplexes Thema darf nicht am Stammtisch behandelt werden."

