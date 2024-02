Josef Hader im Interview: "Ich bin ein sehr fauler Hund“

Nicht nur die Österreicher lieben den Humor von Josef Hader , auch unsere deutschen Nachbarn. Nachdem bereits sein Spielfilmdebüt „Wilde Maus“ 2017 auf der Berlinale Premiere feierte, wurde seine zweite Tragikomödie „Andrea lässt sich scheiden“ (Kinostart: Donnerstag) wieder nach Berlin eingeladen. Birgit Minichmayr spielt darin eine Polizistin, die sich aus der Provinz in die Stadt versetzen lassen will. Leider kommt ihr dabei einiges dazwischen. Berlinale-Premiere ist Sonntagabend.

Auf der Kinotour möchten die Kinoveranstalter immer gerne mit mir essen gehen und ich sag dann, nein, ich möchte lieber den Leuten beim Zuschauen zuschauen. Gerade bei „Andrea lässt sich scheiden“ wird es spannend, wie die Leute am Land reagieren, und wie in der Stadt.

„Gewöhnt“ ist nett gesagt zu jemandem, der nur alle paar Jahre was Neues anzubieten hat. Bei der „Wilden Maus“ damals im Wettbewerb, da hatten einige das Gefühl, dass er als Komödie dort nichts verloren hat. Die Premiere in der Programmschiene Panorama wird diesmal entspannter. Ich freue mich drauf. Aber ich freue mich generell auf alle Vorstellungen, wo ich schauen kann, wie die Leute auf etwas reagieren, an dem ich so lange gearbeitet habe.

Sie sind ja an Premieren gewöhnt, aber ist so ein Filmfestival doch etwas anderes?

Die „Wilde Maus" spielte in Wien, mit „Andrea lässt sich scheiden" sind Sie aufs Land übersiedelt. Warum die Stadtflucht? Wegen der Abwechslung. Ich dachte mir, jetzt habe ich einen Film über die seltsamen Stadtmenschen gemacht, und jetzt mach ich einen Film über die seltsamen Landmenschen. Sie vermeiden Wiederholungen? Geht das als Kabarettist überhaupt? Wiederholung ist für mich sehr schwierig, zumindest beruflich. Also die Wiederholung, ein Programm hintereinander oft zu spielen, das macht mir überhaupt nichts, das ist wie bei einem Musiker, der ein Stück immer wieder neu interpretiert. Aber bei den Projekten möchte ich es spannend haben und lange dran herumtüfteln. Darum bin ich auch so ein seltsamer Kabarettist geworden, der nicht mit derselben Bühnenfigur alle zwei Jahre ein neues Programm macht, sondern nur alle zehn bis vierzehn Jahre, wo man dann alles neu erfinden muss. Ein Grund ist auch, dass ich ein sehr fauler Hund bin, und um mich zu motivieren, brauch ich diesen Kick, etwas zu versuchen, von dem ich mir zumindest einbilde, ich hab so etwas noch nie gemacht. Eine gewisse Tragik ist, dass am Schluss dann viele sagen: „Ein typischer Hader." Das ist ein bisschen enttäuschend.

Es fängt gleich witzig an: Zwei Polizisten bewachen eine leere Landstraße. Dann setzt die oberösterreichische Landeshymne ein. Spielt der Film überhaupt dort? Abgesehen von der Absicht, einen Film zu machen, die mich sehr geprägt hat – ich stamme aus Niederösterreich, an der Grenze zu Oberösterreich –, wollte ich gleich am Anfang etwas wirklich Tragisches passieren lassen. Und schauen, was dann noch lustig ist. Sozusagen Witze machen unter erschwerten Bedingungen. Und nachdem man diese thematischen Überlegungen in sein Schreibbuch hineingekritzelt hat, weil einem am Anfang nichts Gescheites einfällt, dann schreibt man irgendwann doch auch die Geschichte. Und wenn man dann in einen Flow hineinkommt beim Schreiben, dann ist das wunderbar. So, als würde man ein spannendes Buch lesen, aber noch intensiver, weil man es gerade im Kopf abspielt und hinschreibt. Warum steht diesmal eine meist schlecht gelaunte Frau im Mittelpunkt? Ich glaube, man sucht intuitiv nach möglichst vielen Schwierigkeiten für seine Hauptfigur. Das Land ist zu einem Mann, der die Erwartungen nicht erfüllt, schon grauslich genug, aber zu einer Frau noch mehr. Mehrere Frauen, die schon bei einem Screening waren und den Film gesehen haben, haben mich extra angesprochen, wie gut dieser Druck im Film beschrieben ist, dem eine Frau auf dem Land ausgesetzt ist. Ich kenn das ein bissl, ich war zwar keine Frau auf dem Land, aber immerhin ein dickes Kind, das nicht Fußball spielen konnte und hie und da auch ein wenig verdroschen worden ist. Toxische Männlichkeit ist mir daher ein Begriff, für mich waren das ab der Volksschule bestimmte Gleichaltrige. Aber ähnliche Dinge passieren natürlich in der Stadt genauso, das sollte man nicht der Provinz in die Schuhe schieben. Ich bin halt zufällig dort aufgewachsen. Oft wird die Stadt ja gegen das Land ausgespielt. Wie sehen Sie das? Mir war wichtig, dass das Land nicht denunziert wird. Ich komme von dort und es hat für mich gute Gründe gegeben, wegzugehen. Aber ich hab dort auch Freunde, die mit gutem Grund dort geblieben sind. Ich habe mich immer über Filme geärgert, die klischeehaft von der Landbevölkerung erzählen. Da will man es dann selber besser machen.

Ihre Hauptfigur ist Polizistin. Haben Sie viel recherchiert? Viel recherchiert wär übertrieben, da braucht ja nur zwei freundliche Polizistinnen finden, die einem gerne was erzählen. Das genügt schon, die wissen viele Geschichten. Auch am Set hatten wir jemand, damit wir keine Fehler machen bei der Darstellung der Polizeiarbeit. Birgit Minichmayr als strenge Polizistin ist eine ausgezeichnete Wahl. Haben Sie gleich an Sie gedacht? Wir haben ein einziges Mal zusammengearbeitet, in „Der Knochenmann“. Seither wissen wir, dass wir gut miteinander können. Und wie ich mir beim Schreiben die Andrea vorgestellt habe, eine sehr korrekte Polizistin, die deswegen Schwierigkeiten im Ort hat, da hatte ich gleich einen weiblichen Cowboy vor Augen. Der nach außen wenig Emotionen zeigt, mit zusammengekniffenen Augen den Männern die Stirn bietet, während es innerlich in ihm brodelt. Wenn man dann nachdenkt, wer sowas spielen könnte, da kommt man sehr schnell auf die Birgit. Die Bilder in Ihrem Film sind extrem hell, aber irgendwie doch sonnenlos. Es ist dieses gleißende Licht, das ein bissl die Farben wegnimmt. Der Himmel nicht blau wie in der Fremdenverkehrswerbung, sondern weißlich, das Gras nicht mehr frisch, sondern ein bisschen angetrocknet. Wir wollten einen drückenden Hochsommer erzählen mit unangenehmen Insekten am Tag und in der Nacht mit lauten Grillen. Ein Hauch von Italo-Western. Das Weinviertel ist eine Landschaft, die nicht so zwingend österreichisch ausschaut. Wir wollten ein Provinz kreieren, die es überall geben kann.

