Österreichische Filme auf der Berlinale: Gleich zweimal Birgit Minichmayr

Das finale Programm der Berlinale (15. bis 25. 2.), dem wichtigsten A-Filmfestival im deutschsprachigen Raum, wird erst am 22. Februar verlautet. Doch einige Titel stehen bereits offentlich fest, darunter auch einige österreichische Beiträge: Der neue Spielfilm von Josef Hader „Andrea lässt sich scheiden“ mit Birgit Minichmayr wird in der Sektion Panorama gezeigt. Minichmayr spielt darin Andrea, eine Polizistin vom Land, die ihre unglückliche Ehe hinter sich lassen möchte und in der Stadt Kriminalpolizistin werden will.

Ebenfalls mit Birgit Minichmayr in der Hauptrolle, läuft Anja Salomonowitz’ ungwöhnliches Bio-Pic „Mit einem Tiger schlafen“ über die österreichische Malerin Maria Lassnig im Berlinale Forum. Dort findet sich auch die Doku „Henry Ford for President“, ein dreistündiges Filmdenkmal von Alexander Horwath, dem ehemaligen Chef des Österreichischen Filmmuseums.