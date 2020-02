Taika Waititi: "Ich träumte davon, Maler zu werden"

Was ist der Hintergrund Ihres Humors?

Meine Familie, auf beiden Seiten, ist sehr witzig. Väterlicherseits stamme ich von Maoris ab, die von den Briten kolonialisiert wurden. Mütterlicherseits von russischen Juden, die vor dem Antisemitismus geflohen sind. Beide haben Stärke und Widerstand bewiesen, und daraus hat sich die Eigenschaft gebildet, über schreckliche Dinge lachen zu können. Das ist eine Überlebenskunst.

Und Sie selbst?

Ich habe drei Jahre in Deutschland gelebt, am Prenzlauer Berg in Berlin. Ich träumte davon, Maler zu werden. Die Deutschen haben einen herrlich schwarzen Humor. Er kommt aus der Kunst der Beobachtung. Und die habe ich in Berlin gelernt. Oft kommen mir Ideen, weil ich mich frage, warum hat der Typ so komische Hosen an? Mir ist auch an Hitler seine lächerliche Kleidung aufgefallen. Und der idiotische Schnurrbart.