Jessica Hausner mit "Club Zero" im Wettbewerb von Cannes

Wie am Donnerstag bei der Programm-Pressekonferenz der Internationalen Filmfestspiele von Cannes bekanntgegeben wurde, ist "Club Zero", der neue Film der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner, Teil der diesjährigen Wettbewerbs-Auswahl des Festivals. Der KURIER erreichte die Filmemacherin gerade dabei bei den letzten Arbeiten an ihrem Film: "Ich bin sehr stolz und freue mich - auch ganz besonders für mein Team."

Nach "Little Joe"., der 2019 im Wettbewetb von Cannes lief, ist auch "Club Zero" eine internationale Koproduktion. In der Hauptrolle ist die australische Schauspielerin Mia Wasikowska zu sehen.

Mehr dazu in Kürze.