30 Jahre Haft für Sänger R. Kelly nach Missbrauchsprozess

„I Believe I Can Fly“, sang er einst; eine softe Hymne an die eigene Kraft, Dinge zu erreichen, die längst durch Misstöne unanhörbar geworden ist. Denn R. Kelly hat seinen Erfolg dafür benützt, Minderjährige zu missbrauchen. Nun muss der 55-Jährige deswegen für dreißig Jahre ins Gefängnis.

Im vergangenen Jahr war Kelly von einer Jury in New York in einem Missbrauchsprozess in allen neun Anklagepunkten – darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung – für schuldig befunden worden. Die Verkündigung des Strafausmaßes aber war immer wieder verschoben worden.

Im Prozess hatten mehrere Frauen ausgesagt, sie seien vergewaltigt, geschlagen, unter Drogen gesetzt und eingesperrt worden. Manchmal sei ihnen Essen oder der Gang zur Toilette verweigert worden. Sechs der mutmaßlichen Opfer waren minderjährig, als Kelly den Missbrauch begonnen haben soll. Viele Opfer sagten auch, der Sänger habe den Sex regelmäßig gefilmt, was den Tatbestand der Kinderpornografie erfüllen würde.

Die Taten erstrecken sich dabei über mehr als zwei Jahrzehnte, von 1994 bis 2018. Kelly stand deswegen bereits einmal vor Gericht, wurde aber freigesprochen.