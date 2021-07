"Jahr der Männer"

Die größten Hoffnungen können sich die New Yorker Indie-Rockband Fun., die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons, Gitarrist und Sänger Dan Auerbach von der Band The Black Keys, die Rapper Kanye West und Jay-Z und der kalifornische Hip-Hop- und R&B-Musiker Frank Ocean mit je sechs Nominierungen machen. "Das wirkt alles wie ein großer Traum", sagte Nate Ruess, Frontmann der Band Fun., die erst im vergangenen Jahr mit der Single "We are Young" den großen Durchbruch geschafft hatte, der " New York Times". Die Blues-Rock-Band The Black Keys, Jazz-Legende Chick Corea und US-Sänger Miguel holten je fünf Grammy-Nominierungen.

Auch in Sachen Liveauftritte stehen die Männer bei der 55. Grammy-Gala im Mittelpunkt: Popstar Timberlake, der sich zuletzt der Schauspielerei gewidmet hatte, wird seine neuen Songs präsentieren. Fast sieben Jahre lang hatte der 31-Jährige keine Musik veröffentlicht - und dann im Jänner mit der neuen Single "Suit & Tie" überrascht. Altstar Elton John und Newcomer Ed Sheeran sollen zum ersten Mal gemeinsam auftreten. Und auch ein Auftritt des kolumbianischen Popsuperstars Juanes ist angekündigt.