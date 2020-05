Beyonce: "Habe meine Kindheit geopfert"

2010 hat sie sich - zum ersten Mal in 15 Karriere-Jahren - nicht nur ein paar Wochen Urlaub gegönnt, sondern ein ganzes Jahr Auszeit genommen. "Das war das beste Jahr meines Lebens", sagt sie. "Ich habe zwar gearbeitet, eine DVD geschnitten und die Songs für ,4' aufgenommen, aber ich habe es zu meinen Bedingungen gemacht. Da war niemand, der mir vorgeschrieben hat, was ich wann zu tun habe."



Beyonce nahm sich Zeit für ihre Familie, genoss es, ihren Neffen von der Schule abzuholen und im eigenen Bett schlafen zu können. Mit dem Fazit: "Es war absolut notwendig, dass ich einmal verdauen konnte, was ich 15 Jahre lang gemacht hatte." Weil sie sich in der Auszeit ausgeglichen und voll Freude gefühlt hatte, sagt Beyonce, wollte sie in die neuen Songs mehr Herz und Seele legen.



"4" lehnt sich daher am 90er-Jahre-Pop von Whitney Houston an, bleibt im Tempo verhalten und erinnert nur selten an den tanzbaren Club-Sound von Hits wie "Crazy In Love" oder "Single Ladies". Aber nicht nur im Sound, auch in ihrer Business-Struktur hat sich Knowles in der Auszeit umorientiert. Sie hat ihren Vater Matthew, der sie von Kindheit an gemanaget hatte, gefeuert, will ihre Karriere jetzt selbst in die Hand nehmen.