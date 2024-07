Ioan Holender: "Naja, vielleicht nimmt mich jetzt der ORF?"

KURIER: Im Sommer 2010 endete Ihre 19 Jahre lange Ära als längst dienender Direktor in der Geschichte der Wiener Staatsoper – und übergangslos begannen Sie für Dietrich Mateschitz zu arbeiten. Wie kam es denn überhaupt dazu?

Ioan Holender: ServusTV – mir sagte der Sender damals gar nichts – wollte einen Film über die Entstehung einer Oper drehen. Ich schlug die Uraufführung einer Kinderoper vor. Gesagt, getan. Danach schrieb ich einen Dankesbrief an Dietrich Mateschitz, den ich persönlich nicht kannte. Dann kam sein Wunsch zu einem Treffen in Thalgau. Ich meinte, gut, ich könnte auf der Rückreise von Salzburg nach Wien vorbeikommen. Nein, sagte man mir, ich würde mit dem Hubschrauber gebracht.

Hubschrauber?

Ja! Ich fragte, ob mein Sohn mitkommen dürfe. Denn auch Liviu war noch nie mit einem Hubschrauber geflogen. So kam es. Mateschitz sagte dann beim Gespräch, ich würde ihn an Heinz Fischer-Karwin erinnern und fragte mich, ob ich für ihn so eine Sendung wie „Aus Burg und Oper“ machen wolle. Ich wusste zunächst nicht, was ich antworten sollte und worüber es in der Sendung gehen könnte. Mateschitz sagte: Darüber, was mich interessiere und ich gerne machen würde. Denn dann würde ich es gut machen. Ich war zwar neun Jahre älter, er tat aber gerne so, als wäre ich der Jüngere. So begann mein viertes Leben – nach Sänger, Künstleragent und Direktor.

Sie hatten wirklich freie Hand?

Ja. Hin und wieder hat Mateschitz – immer nur beiläufig, nie als Auftrag – ein Thema vorgeschlagen, zum Beispiel Tirana und die Krim. Das hab’ ich mit großer Begeisterung gemacht. Es war auch seine Idee, dass ich eine Sendung über Teodor Currentzis in Perm mache. Ich meinte: Das ist ein bisschen weit weg. Er meinte: Kein Problem, ich würde sein Privatflugzeug bekommen. Der Mateschitz war ein Instinktmensch: Er hat gespürt, dass Currentzis etwas Besonderes ist! Und er war dagegen, dass alles, was russisch ist, abgelehnt wird. Da waren wir uns einig. Ich finde diese Ausgrenzung katastrophal und lächerlich.