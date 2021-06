Ioan Holender: „Alle waren glücklich über die Ausgliederung“

Bachler und sein Ex-Geschäftsführer Thomas Drozda reagierten in dem Interview auf einen Rechnungshof-Bericht, der der Burg eine „kritische“ Finanzlage 1999 bis 2008 attestierte. Es gab laut dem Bericht Barauszahlungen in Millionenhöhe. In drei Jahren büßte das Haus 5,8 Millionen Euro an Liquidität ein. Nur Zuschüsse der Holding hätte eine weitere Verschuldung verhindert.