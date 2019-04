Interview mit Willem Dafoe: Raus aus der Wohlfühlzone

Fällt es Ihnen leicht, diese intensiven Charaktere zu spielen?

Leicht würde ich nicht sagen. Aber Van Gogh beispielsweise interessierte sich für das Verhältnis der Schönheit zur Natur und zu Gott. Und das ist auch etwas, was mich interessiert. Ich glaube, in allem was wir Menschen tun, schwingt das Wissen mit, dass wir einmal sterben müssen. Insofern suchen wir in den alltäglichen Dingen ein Stück Ewigkeit. Wenn wir Kunst machen, flirten wir damit: Der Impuls, herauszufinden, woher wir kommen und wohin wir gehen ist derselbe Impuls, der uns antreibt, Kunst zu machen oder, in meinem Fall, als Schauspieler zu performen. Da geht es nicht um eine Story, die man erzählt, sondern eine Erfahrung, die man macht und mit anderen teilt. In diesen Momenten lieben wir unser Leben, anstatt nur nach Exit-Strategien zu suchen, um jenen Dingen zu entkommen, vor denen wir uns fürchten.

Inwieweit ist das Schauspiel erlernbar?

Puh, da ist jeder verschieden, und ich selbst weiß eigentlich nicht, was Schauspielen wirklich ist. Im Ernst. Performen ist in jeder Situation anders, und ich selbst arbeite gerne in höchst unterschiedlichen Situationen. Nehmen Sie beispielsweise den Film „The Florida Project“ von Sean Baker, in denen ich mit Laien zusammenspiele: Viele Leute meinten, das würde für mich eine Bürde sein, aber das Gegenteil war der Fall. Ich fand es unglaublich befreiend. Mein Ziel ist es immer, als Schauspieler unsichtbar zu bleiben – was natürlich karrieretechnisch im Filmgeschäft eine schwierige Sache ist. Da wird man leicht korrumpiert.

Inwiefern?

Insofern, als sich manche Schauspieler selbst als Marke, als „Brand“ verkaufen. Das heißt nicht, dass sie nicht tolle Filme machen können, aber mich persönlich interessiert das einfach nicht. Ich möchte flexibel bleiben. Was mich interessiert, ist zu verschwinden, mich in andere Menschen zu verwandeln, um mich selbst besser verstehen zu können.

Haben Sie deswegen einen Hang zu extremen Rollen?

Wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich ein ekelhafter Typ. (lacht) Nein, keine Ahnung. Ich lass’ mich einfach gerne herausfordern und gehe an meine Grenzen. Natürlich interessiere ich mich auch für subtile Dinge, aber insgesamt liebe ich das Abenteuer. Dinge, die mich aus meiner Wohlfühlzone herausholen, ziehen mich an. Privat bin ich am liebsten faul und will von allen geliebt werden, aber nicht, wenn es um die Arbeit geht. Da will ich frei sein und die Dinge nicht erklären müssen, sondern erleben.