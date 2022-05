Interview mit Benedict Cumberbatch: Eine Superkraft, wie sie die Welt braucht

Selbstfindung oder nicht, Benedict Cumberbatch ist ein leidenschaftlicher Verwandlungskünstler. Ehe er wieder Marvels fliegenden Mantel von Doctor Strange überwarf, reüssierte er am komplett anderen Ende des Unterhaltungsspektrums: In Jane Campions Western-Thriller „The Power of the Dog“, für den die Regisseurin den Oscar erhielt und der 45-jährige Schauspieler hoch akklamiert einen US-Cowboy in Montana von 1925 spielte.

Egal, ob Blockbuster, Arthouse-Kino oder Theaterbühne – Benedict Cumberbatch, der sich selbst als „People-Pleaser“ bezeichnet, bewegt sich zwischen den Genres wie ein Fisch im Wasser: „Ich habe gerade einen Film mit Wes Anderson gedreht („The Wonderful Story of Henry Sugar“, Anm.), der einen sehr eigenwilligen Regiestil pflegt“, erzählt er fröhlich: „Bei ,Power of the Dog‘ konnte ich komplett in meiner Rolle versinken, beim Blockbuster-Dreh hingegen muss man oft stundenlang für den Aufbau einer einzigen Einstellung warten. Das Theater wiederum stellt einen vor völlig andere Anforderungen. Da geht es darum, die gleiche Geschichte immer wieder, aber doch etwas anders zu erzählen und sein Verhältnis zum Publikum zu finden. In allen Fällen lernt man unglaublich viel über das Schauspielhandwerk. Ich liebe diese Abwechslung. Sie hält mich frisch.“