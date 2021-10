Intendant Nikolaus Bachler: „Die Krise war zu gering für wirkliche Veränderung“

Welches Orchester spielt ab 2023?

Ich werde zu Jahresbeginn sagen, was wir 2023 vorhaben. Der „Lohengrin“ 2022 mit dem Regieteam Wieler/Viebrock/Morabito wird jedenfalls eine Kooperation mit der Wiener Staatsoper sein und nicht mit Dresden.

Die Osterfestspiele sind ein Festival mit traditionell älterem Publikum. Wie schwierig ist es nach Corona, Menschen zurück ins Konzert oder in die Oper zu bringen?

Ich habe immer gesagt: Die Schwierigkeiten kommen, wenn es wieder losgeht. Wenn man zwei Jahre lang Kunst und Kultur nicht in seinem Lebensalltag hat, tritt ein gewisser Effekt der Entwöhnung ein.

Ist neben der Entwöhnung auch die Angst dafür verantwortlich? Oder das Streaming? Oder doch eine Fantasielosigkeit der Bühnen?

Das große Problem in den Köpfen vieler Menschen sind wohl die Menschenansammlungen, ob im Fußball oder in der Kunst. Ich glaube nicht, dass es Einfallslosigkeit ist. Und das Filmen von Produktionen war schon vor Corona ein Kompromiss. Livestreaming ist aus meiner Sicht in Ordnung, das macht für einen Tag das Fenster auf. Wenn man es gratis macht, ist es ein Werbetool. Wenn man aber Geld dafür verlangt, teilt man dem Publikum mit: Ich präsentiere euch eine Vorstellung. Und das ist es nicht. Ich glaube jedenfalls, dass es längere Zeit dauern wird, bis die Häuser wieder voll sind.

Fehlen nicht in manchen Institutionen die Konsequenzen aus der Krise? Die meisten scheinen so rasch wie möglich zum Zustand davor zurück zu wollen. Ohne zu hinterfragen, ob reisende Produktionen, reisende Künstler, überall auf der Welt mehr oder weniger Dasselbe, noch zeitgemäß sind?

Die Krise war zu gering für eine wirklich massive Veränderung. Das ist zwar eine kühne These, aber es hat die ganze Zeit der Satz gegolten: Wann ist es wieder so wie davor? Mich hat immer das Wort „wieder“ gestört. Die Notwendigkeit, Dinge wirklich zu verändern, wie das zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, gab es nicht. Ob es noch dazu kommt, werden wir sehen. Bisher hat die Politik alles mit Geld gelöst, „koste es, was es wolle“. Es gab kaum jemanden, der sich getraut hat zu sagen: Jetzt überlegt euch doch etwas Anderes.

Aber das ist doch auch bei anderen Themen so, siehe Politik, siehe Kapitalismus. Zu Beginn der Krise gab es eine Art von Solidarität, jetzt sind die Menschen egozentrischer denn je zuvor.

Völlig richtig, Sie sehen das bei der Klimakrise. Bewusstere Menschen wissen, dass das so nicht weitergehen kann. Aber niemand traut sich zu sagen, dass es nur mit großen Einschränkungen geht. Ich trenne meinen Müll, kann aber sonst weiterleben wie immer – das wird nicht funktionieren. Wir können nicht einfach auf der kapitalistischen Wohlfühlmatratze liegen bleiben.

Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass die Rolle der Kunst, abgesehen von Formaten wie Streaming oder Film, generell gelitten hat?

Das ist die Frage, von welchem Standpunkt aus man es betrachtet. Die Bedeutung der Kunst wird immer entweder überschätzt oder unterschätzt. Ich wurde einmal sehr angegriffen für den Satz: „Kunst ist keine Bürgerinitiative.“ Aber ich glaube an eine andere Wirkung der Kunst. Ich halte nichts davon, wenn sich Kunst ins Tagesgeschäft einmischt. Die Kunst war immer viel kühner in ihren Entwürfen, in ihren Utopien. Insofern glaube ich, dass die Wirkung von Kunst weiterhin groß bleiben wird.