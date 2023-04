„Indiana Jones“ feiert Comeback in Cannes

Einmal darf die berühmte Peitsche noch knallen: Der fünfte Teil der Abenteuerfilm-Serie „Indiana Jones“ mit Harrison Ford in der Hauptrolle soll am 17. oder 18. Mai beim Filmfestival in Cannes seine Premiere feiern. Das Festival bestätigte am Montag entsprechende Berichte des Branchenportals Variety.

„Indiana Jones and the Dials of Destiny“, so der Originaltitel, wird von George Lucas und Steven Spielberg produziert. Neben Harrison Ford in der Titelrolle spielen Mads Mikkelsen und Phoebe Waller-Bridge in dem Streifen mit – Details zur Handlung sind noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Spektakel inmitten eines Kontexts, der etwa für Kunstraub in einstigen Kolonialgebieten sensibler geworden ist, positioniert.