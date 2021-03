Ina Regen nützte Träume als Trost in der Corona-Zeit

Um die Wertschätzung für Frauen geht es in „Fahnen“.

Das ist ein feministischer Song und eine Hymne an die Frauen, die vor 100 Jahren auf die Straße gegangen sind und das Wahlrecht für uns erkämpft haben. Man sagt mir immer, dass ich eine ungewöhnliche Frau bin, weil ich kurze Haare habe und lieber Sneakers als High Heels trage. Ich binde mich in meinen Äußerlichkeiten nicht an Rollenbilder. Und das ist die Grundbotschaft von „Fahnen“: Sich selbst zu ermächtigen, unabhängig von Rollenbildern die Person zu sein, die man ist, sich in eine Schöpferinnen-Position und nicht in eine Opfer-Position zu bringen.

Sie bezeichnen sich als Optimistin. Wie hat Ihnen das im Lockdown geholfen?

Ja, ich bin optimistisch. Aber auch mir fällt es manchmal schwer, Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. In einer dieser Situationen während der Corona-Zeit ist „Was ma heut net träumen“ entstanden. Damit habe ich mich selbst getröstet. Nämlich mit dem Gedanken, dass man diese so finstere Zeit zum Träumen nützen kann. Denn was wir heute nicht träumen, kann morgen nicht wahr werden.