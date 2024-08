„Die Kommunikation mit Toten ist schwierig“

Bel, der seine Bühne schon früh für nicht-traditionelle Darstellerinnen und Darsteller, zum Beispiel Ältere, Kinder oder Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen geöffnet hat, widmet sich nun dem Zusammenspiel von Mensch und Natur. Besser gesagt: Er mahnt es ein. Denn dass der Mensch, insbesondere der okzidentale, offenbar immer der Meinung ist, die Krone der Schöpfung zu sein, will sich ihm nicht erschließen. Auch diesmal sind Tänzerinnen und Tänzer jenseits der Norm dabei. Die älteste Mitwirkende ist 84. „Ich glaube, alle sollten tanzen. Das ist Demokratie. Vielleicht kann man das Bein in einem bestimmten Alter nicht mehr ganz so hoch hinauf heben wie mit zwanzig. Aber Virtuosität interessiert mich ohnehin nicht. Sondern die Beziehung des Menschen zum Tanz. Die Erfahrung des Tänzers.“ Im Stück „Non human dances“ hat sich Bel nun vorgenommen, das Feld zwischen Tanz und Natur zu vermessen. Dabei half ein Blick in die Geschichte, bei dem Bel von der Kunsthistorikerin Estelle Zhong Mengual unterstützt wurde.