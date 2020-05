Im Museum nach Corona: Stillleben mit Plexiglasscheibe

Am Museumsbesuch selbst ändert all das wenig. Beim KURIER-Rundgang im Unteren Belvedere am Freitag eine halbe Stunde nach Einlassbeginn sind immerhin zwei geführte Gruppen (Teilnehmerzahl limitiert auf neun Personen) in den Sälen. Plus einige Einzelbesucher. Ein Geschiebe und Gedränge gab es in den barocken Raumfluchten auch vor der Corona-Krise eher selten.

Sechs Führungen bietet das Belvedere jeden Tag an. Kunstvermittler Markus Hübl, der während der Schließzeit in täglichen Online- Videos Schätze des Museums präsentierte, hat sich zum Auftakt mit Gesichtsvisier und weißem Jackett extra wie ein Conferencier herausgeputzt – geht es in der Ausstellung „Into The Night“ doch ausgerechnet um Nachtclubs und Varietés, die im 19. und 20. Jahrhundert zu Brutstätten der Avantgarde wurden.