Künstlerclubs im Belvedere: Wo wenig Licht ist, ist viel Schatten

Ein Museum kann diese Räume – viele waren nur kurz in Betrieb, ihre Einrichtungen wurden zerstört oder in alle Richtungen zerstreut – allerdings nicht wirklich zeigen.

Was zeigt man also stattdessen? Die Schau, die zuvor im Londoner Barbican Centre zu sehen war ( der KURIER berichtete), sucht Lösungen in verschiedensten Ecken des Ausstellungsbetriebes – und bleibt damit letztlich unentschlossen.Ohne strenge Chronologie führt „Into the Night“ zu Clubs und Varietés, die Brennpunkte künstlerischer Szenen waren: Das Pariser „Chat Noir“ mit seinem berühmten Schattentheater (ab 1881) macht den Anfang, es geht weiter zum „ Cabaret Voltaire“, der Keimzelle des Dadaismus in Zürich (ab 1916), und zu den „ Mbari Clubs“ in Osogbo/ Nigeria, in denen sich in den 1960ern die Intellektuellen des jungen afrikanischen Staates trafen. In der Darstellung vermischen sich dabei Archivmaterialien und Kunstwerke mit dem Versuch, zumindest Aspekte dieser Orte mit einer Rauminstallation zu rekonstruieren.