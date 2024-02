"Im Menschen muss alles herrlich sein": Verlust, Trauma und Zerfall der Sowjetunion

Als Sasha Marianna Salzmanns Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ 2021 erschien, fielen Passagen, in denen jemand behauptet, Ukrainisch sei ein Relikt, kein Mensch brauche diese Sprache, vielen wahrscheinlich nicht besonders auf. Anders, wenn man das in einer Aufführung am Vorabend zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hört, wie im Theater am Werk. Dort ist noch bis 1. März eine von Mirja Biel und Hannah Lioba Engenolf dramatisierte Fassung von Salzmanns fulminantem Roman über Frauen aus der Sowjetunion zu sehen. Dessen Handlung und Sogwirkung erschließt die Aufführung nicht sofort.