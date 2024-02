Opernpremiere "Roméo et Juliette“ in Wien: Julia stirbt am Verbrennermotor

Reichtum macht nicht glücklich, hier sogar im Gegenteil: Am Schluss ist es der Luxussportwagen in der Villengarage, der mit seinem Auspuffgift Julia ihrem Romeo in den Tod folgen lässt.

Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im MusikTheater an der Wien (Halle E im Museumsquartier)

Das kann mit den Elektroautos von heute nicht mehr passieren, aber in der Halle E entspinnt sich bei der Premiere von Charles Gounods „Roméo et Juliette“ des MusikTheater an der Wien das klassische Liebesdrama in einer Ära, in der man noch auf Verbrennermotor, Tarantino-Filme und Nirvana-Grunge abgefahren ist: in den derzeit ordentlich nostalgieverklärten 1990er-Jahren.