"Roméo et Juliette“ in Wien: "Diese Musik zerbricht dein Herz in eine Million Stücke“

Julia goes to Hollywood: Die Neuproduktion von Gounods „Roméo et Juliette“, die am Freitag (23. 2. 2024) vom MusikTheater an der Wien in der Halle E im Museumsquartier zur Premiere gebracht wird, versetzt das klassische Liebesdrama in die Welt der Filmstudios.

Und sie zeichnet, sagt Mélissa Petit, ein anderes Bild der Julia als gewöhnt: „Diese Juliette ist von Anfang an Rock ’n’ Roll“, sagt die Sängerin im KURIER-Gespräch. „Sie weiß um vieles mehr über die Welt, über die Liebe als sonst. Sie ist alles andere als naiv.“