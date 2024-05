Im Eck: Warum Kunsthalle Wien und mumok einen Neustart brauchen

Das Siechtum der beiden Institutionen, die eigentlich als Leitsterne der Gegenwartskunst in Wien fungieren sollten, hat freilich tiefe Wurzeln. Nach Eröffnung des MQ 2001 verbrachten deren einstige Chefs erhebliche Teile der Nullerjahre mit dem Lamentieren: Zu wenig Sichtbarkeit bemängelte der langjährige Kunsthallen-Chef Gerald Matt, zu wenig Platz der mumok-Chef Edelbert Köb, der gern auch die Flächen der Kunsthalle übernommen hätte. Mit dem Abgang der beiden (2010 bzw. 2012) verstummte die der Kulturpolitik längst lästige Debatte, ohne dass das dahinterliegende Problem einer Lösung zugeführt worden wäre. mumok-Chefin Karola Kraus fuhr für einige Jahre ein durchaus ambitioniertes Programm, auch wenn sie sich ständig mit Vorwürfen mangelnden Publikumszuspruchs herumschlagen musste. Dieselben Vorwürfe klebten am Schuh der Kunsthalle, die sich bereits unter ihrem Chef Nicolaus Schafhausen (2012 – 2019) gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit einzuigeln begann. Das aktuelle Leitungstrio WHW war verständlicherweise frustriert, als es 2022 nicht nochmals bestellt wurde: Die Jury hatte erklärt, „dass keines der eingereichten Konzepte hinreichend für eine weitere, zukünftige Periode der Kunsthalle überzeugen konnte“ - auch das Konzept von WHW war durchgefallen.

Kunsthalle und mumok: Nachbarn aus zwei Welten Die Kunsthalle Wien ist - gemeinsam mit dem Foto Arsenal und der KÖR-Kunst im Öffentlichen Raum - in der "Stadt Wien Kunst GmbH" organisiert. Die Jahressubvention der Kunsthalle von 4,2 Mio. Euro wurde jüngst um 914.000 Euro erhöht. Zusätzlich zur aktuellen Ausstellung „Jazz“ eröffnet am 16. 5. die Festwochen-Schau „Genossin Sonne“



Das mumok zählt zu den Kunstmuseen des Bundes und erhält eine jährliche Basisabgeltung von rund zehn Millionen Euro. Am 6. Juni eröffnet das Haus nach der Sanierung mit der Schau „Avant-Garde and Liberation“

Die Luft ist draußen Spätestens ab diesem Punkt war, wie man so sagt, die Luft draußen, und zwar in beiden Häusern. Karola Kraus brachte noch ein schönes Projekt über die vergessene Künstlerin Elisabeth Wild an den Start, ließ sonst aber ihr Kuratorenteam nur mäßig inspirierte Sammlungsausstellungen und kleine Solo-Präsentationen aufstellen. Die von einer Großgalerie orchestrierte Schau des Newcomers Adam Pendleton, der 2023 ein ganzes Stockwerk für ein dreiviertel Jahr (!) geopfert wurde, ließ sich nur noch als Eingeständnis von Lust- oder Ideenlosigkeit lesen. Es folgte die angeblich dringend nötige Schließung zu Sanierungszwecken, die zweite in 14 Jahren – kommende Woche will man die Presse über die Fortschritte informieren, am 6. 6. wird wieder aufgesperrt.

Die Nachbarinnen WHW schafften es zuletzt immerhin, mit Sanja Iveković, Laure Prouvost oder Katrina Daschner würdige Künstlerinnen auszustellen. Die jüngste Ausstellung – ja, die Kunsthalle ist in Betrieb! – wurde aber kommunikativ versenkt. Genau an dem Tag nämlich, als das neue private Wiener Aktionismus Museum eröffnete – und eine langjährige, zuletzt vernachlässigte Kernkompetenz des mumok an sich riss – versuchte die Kunsthalle, Publikum in eine kryptische Ausstellung zu locken. Es gehe um „Unmöglichkeiten und Widersprüche, die mit Fragen des Begehrens, der Sichtbarkeit und Opazität verbunden sind“, hieß es in dem Ankündigungstext dazu, und auch Ihr in Sachen Geschwurbel gestählter Rezensent wusste sich nichts vorzustellen. „Opazität“ übersetzt man übrigens mit „Undurchsichtigkeit“.

© Tim Bowditch und Reinis Lismanis