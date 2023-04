Britin Michelle Cotton leitet ab Sommer 2024 die Kunsthalle Wien

Die Britin Michelle Cotton wird ab dem Sommer 2024 die Kunsthalle Wien leiten. Das gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler am Freitag bekannt. Cotton ist derzeit am MUDAM, dem nationalen Museum für zeitgenössische Kunst, tätig und war davor in Bonn tätig. Sie betonte, die Kunsthalle "für diverses Publikum öffnen" zu wollen. Die Jury sei zu einer starken Empfehlung gelangt, betonte Kaup-Hasler - allerdings hatte es dazu zwei Anläufe gebraucht.

