In der nun eröffneten Schau im Kunstraum Franz Josefs Kai 3 (Mi – So, bis 7. 5.) stehen aber Dellers Werke auf Papier im Mittelpunkt: Die meisten sind Plakate, die er seit 30 Jahren in der Londoner U-Bahn, auf Werbetafeln oder mit Verteil-Aktionen in den öffentlichen Raum einschleuste. „Es ist befriedigend, seine Arbeit auf der Straße zu sehen“, sagt Deller. „Ein Museum oder eine Galerie ist aber gut, um Dinge zusammenzubringen und einen Überblick zu bekommen.“

Manchmal bürsten Dellers Plakate Konzert-Ankündigungen mit seltsamen Botschaften gegen den Strich, dann wieder sind sie markante Einzeiler: „Fuck you 2020“ hieß es etwa aus dem Lockdown-Chaos, „Pricks in Porsches“ rotzt auf die Londoner Schickeria hin, das Wortspiel „Why BA?“ schließt die gehypte Künstlergeneration der „Young British Artists“ (kurz YBAs) mit der Frage nach der Notwendigkeit eines abgeschlossenen Kunststudiums (Bachelor of Arts oder BA) kurz. Deller selbst hat übrigens keines.