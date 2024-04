Fatima Hellberg wird neue mumok-Direktorin in Wien

Von Bonn nach Wien

Fatima Hellberg, geboren in Schweden, lebt in London und Stuttgart, ist Kuratorin, Autorin und seit Dezember 2019 Leiterin des Bonner Kunstvereins. Seit Januar 2015 ist sie Leiterin des Künstlerhauses Stuttgart. Zuvor war sie Kuratorin bei Cubitt und Electra in London und lehrte am Sandberg Institute in Amsterdam an der Universität Oxford und an der Akademie der bildenden Künste in Wien.