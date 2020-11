"Idiot Prayer": Nick Cave, live im leeren Konzertsaal, ist eine Musik des Jahres

Alexandra Palace heißt die Location, in der Cave spielt. Dort findet er große Akkorde zu „Papa Won’t Leave You Henry“, schreckliche Sehnsucht nach Berührung in „Into My Arms“, eine einzelne Klaviernote im „Mercy Seat“, die das Jahr erhellt.

Er findet herrliche Intimität und ebenso herrlichen Zorn, er findet das Lied im Song und seinen inneren Crooner; gleich der erste Song findet nie dazu, ein Song zu werden, der letzte verhallt in 30 Sekunden Schweigen.

Und lässt, vielleicht, endlich über all das weinen.