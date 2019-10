Nick Caves "Ghosteen": Vertonte Gebete voll Leid und Hoffnung

So ist erst „ Ghosteen“ das Album, bei dem Cave wirklich tief in das Trauma eintaucht und es damit vom ersten bis zum letzten Ton faszinierend macht.

Musikalisch schließt es direkt an den Vorgänger an. Es beginnt mit schwebenden Synthesizerklängen, wie in Ambient-Alben der 90er-Jahre. Dazu erzählt Cave eine Story über sein Idol Elvis Presley, bei der Realität und Fabel nahtlos in einander übergehen und sich das Ganze nach wiederholtem „I love you“ in einer sakralen und ohne jeden Kitsch verführerisch lieblichen Melodie und dem Mantra „Frieden wird kommen“ auflöst.