Am Ende des Tunnels: Licht, und andere Kultur

Auch hat sich ein weiteres unglückseliges Zusammenspiel herauskristallisiert: Gerade das, was gerne als teure Elitenkultur abgetan und aus der öffentlichen Diskussion herausgedrängt wird, lässt sich digital nur mit großen Abstrichen umsetzen. Große Oper am kleinen Handy, die Bretter, die am Laptop die Welt bedeuten? Naja.

Umso leichter aber werden diese Kulturformen jetzt beiseite gewischt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Zunehmend sauer stößt der Branche auf – und zu Recht! –, dass sie virologisch als Freizeiteinrichtung abgehakt wird. Es wartet aber noch manch’ bittere Frage auf die Verfechter des Gedankens, dass Kultur mehr ist als Unterhaltung und Entspannung: Wenn es jetzt dann ein Jahr lang mehr oder weniger ohne gegangen ist, und vielleicht noch ein weiteres halbes Jahr nur auf Sparflamme veranstaltet wird, wird man manchem Politiker, manchem Konsumenten und manchem Meinungsbildner noch einmal erklären müssen, was an diesem Gesamtzustand falsch ist.

Und: Verliert man in diesen Monaten das junge Publikum, um das man viele Jahrzehnte mit einer Vermittlungsinitiative nach der anderen gekämpft hat, endgültig?

Wie schnell verlernt man das Bedürfnis nach dem echten Erlebnis?