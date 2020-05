Aufgewühlt, betreten verließ das Publikum am Montag das Kino nach der Premiere des Films „ 3096 Tage“ über das achtjährige Martyrium der Natascha Kampusch. So einen Film zu drehen, überlegt man sich gut. Zerbrechlich sitzt Hauptdarstellerin Antonia Campell-Hughes beim Interview. So, wie sie es für den Film sein wollte. Doch sie weiß: Das Leiden des Mädchens im Verließ nachzuempfinden, das geht nicht über Äußerlichkeiten. „Ich habe lange nachgedacht, ob ich diesen Film machen möchte“, sagt Campell-Hughes. Drehbuch und Regisseurin hätten sie überzeugt. „Ich wusste, ich muss das drehen. Ich wusste aber auch, was das für eine Verantwortung ist.“ Die, deren Schicksal in diesem Film nachempfunden wird, wollte sie vor und während der Dreharbeiten nicht treffen. „Ich spiele sie damals. So ist sie heute nicht mehr.“ Kampusch ist nicht das typische Opfer, ihre Darstellerin wollte auch keine Opfergeschichte erzählen. „Sie hatte Feuer, und Geist und Seele. Das musste ich erzählen.“

Nicht wiederzuerkennen ist Priklopil-Darsteller Thure Lindhardt. Ein fröhlicher, blonder Enddreißiger mit Bubencharme. Auch er hat sich seine Zusage gut überlegt. „Ich wusste nicht, ob es mir gelingt, diesen Mann zu verteidigen. Das muss ich als Schauspieler. Denn er ist ja nicht nur Verbrecher, sondern auch Mensch. "Ich hatte Angst vor dieser Rolle.“ Schuld und Sühne, den Raskolnikow las er zur Vorbereitung: auch so einer, der nur Kontakt zur Mutter hat – bis er eine trifft, die er umbringt. Was wollte Priklopil? „Liebe, Kontrolle, Macht. Er war krank.“