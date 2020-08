Historiker Philipp Blom: "Die bürgerliche Kultur verblasst"

Kultur ist für eine Gesellschaft überlebenswichtig. Denn eine Gesellschaft ist ja nicht nur ein Haufen von Menschen, die zufällig an einem Platz leben, Geld verdienen und Steuern zahlen. Sondern eine Gesellschaft hat ja ein gewisses Ethos, das sie tragen soll. Das wird durch Kunst besonders stark gespiegelt. Und zwar so, dass man kein universitärer Experte sein muss, um daran teilzunehmen. Sondern so, dass es einen berührt.

Also braucht man Kultur doch, auch wenn Krise herrscht und anderes wichtiger scheint?

Man kann einige Monate auf Kultur verzichten, auf Theater und vielleicht sogar auf Museen. Aber wir werden dadurch ärmer.

Was aber verliert die Gesellschaft? Würde sie ohne Theater, Museen, Oper spürbar verrohen?

Die Kultur steht ja auch in „normalen“ Zeiten weiter am Rand als früher. Die bürgerliche Kultur verblasst. Die jetzige Pandemie trifft im Gegensatz zu früheren auf eine völlig veränderte Gesellschaft. Man kann heute durchaus in der Mittelschicht erfolgreich sein, ohne sich mit Bach oder Beethoven auszukennen oder je einen Fuß ins Theater gesetzt zu haben. Ist das ein Abwerfen von unnützem Ballast? Ich glaube, diese Kultur hat uns noch eine Menge zu sagen. Und dass man den Erfolg einer Gesellschaft nicht daran messen kann, wie viel Geld wir verdienen.