Herr Zuckerberg schlägt zu

Ähnliche Streitigkeiten gab es in der Vergangenheit auch immer wieder mit der Suchmaschine Google. Diese hatte auch gegen das australische Gesetzesvorhaben protestiert, sich aber dann für eine gütliche Lösung entschieden. Mit dem Verlegermulti Rupert Murdoch, dessen globales Imperium News Corp seinen Ursprung in Australien hat, hat der Mutterkonzern Googles, Alphabet, einen Deal über drei Jahre abgeschlossen. Geplant seien „bedeutende Zahlungen“ an den Konzern, der in Australien Zeitungen wie The Australian, The Daily Telegraph und The Herald Sun und in Übersee renommierte Blätter wie das Wall Street Journal und die Londoner Times besitzt. Der Chef der News Corp in Australien, Michael Miller, sprach von einer „historischen Entwicklung, von der nicht nur unser Geschäft, sondern auch Journalisten in ganz Australien und der Welt profitieren werden“.

Facebook hingegen bunkert sich in seiner Haltung ein, die australische Regierung verstehe einfach nicht, wie Plattformen funktionieren. In den USA droht anderes Unheil: Wie in einem Gerichtsverfahren untersucht wird, soll Facebook unter Duldung des Managements über Jahre hinweg Werbekunden zu hohe Reichweiten versprochen haben. Die Zahlen waren zwar nicht frei erfunden, hatten aber zum Beispiel Fakeprofile mit eingerechnet.

(Mitarbeit: Caroline Bartos)