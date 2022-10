Henry Cavill verlässt die Netflix-Serie "The Witcher" nach Staffel 3

In Staffel vier, für die die Streaming-Plattform Netflix bereits grünes Licht gegeben hat, wird der 32-jährige Australier die Rolle des legendären Monsterjägers übernehmen. Das teilten die Schauspieler am Samstag auf ihren Social-Media-Accounts mit, wie die "Bild" berichtet.

"Meine Reise als Geralt von Riva war sowohl mit Monstern als auch mit Abenteuern gefüllt, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel vier niederlegen", schrieb Cavill einem Instagram-Post. "An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs übernehmen. Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird. Liam, guter Herr, diese Figur hat so eine wunderbare Tiefe, es macht Spaß, einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst."