"House of the Dragon"-Finale: Der Tanz der Drachen kann beginnen

Viel Platz für Humor bot diese düstere erste Staffel von „HotD“, die kontinuierlich Spannung aufbaute, nicht. Was manchen Fans ebenso fehlte wie große Schlachten: Man müsse jedoch erst die Komplexitäten der Figuren verstehen – so Showrunner Ryan Condal in einem Interview – ehe man diese in einen Krieg werfen könne. Und ein solcher steht nun bevor. Die Nachricht vom Tod ihres Sohns brachte das Fass zum Überlaufen – das sagte Rhaenyras Blick in der Schlussszene sehr deutlich. Der „Tanz der Drachen“, wie der Krieg um die Erbfolge in Westeros genannt wird, kann also beginnen. Bis es so weit ist, muss man sich jedoch noch gedulden: Die Dreharbeiten für die zweite Staffel sollen erst im Frühjahr 2023 starten.