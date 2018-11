Haus der Geschichte: Zeitgeschehen in der Schrottpresse

Ausstellungen werden nicht besser, wenn man sie wie in einer Schrottpresse auf wenige Kubikmeter komprimiert. Genau das ist aber im „ Haus der Geschichte Österreich“ (HdGÖ), das ab Samstag dem Publikum offen stehen wird, geschehen.

In dem Korridor der Neuen Burg sind zweifellos interessante Dinge zu erfahren – etwa über das Purtschellerhaus, das genau an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland in den Berchtesgadener Alpen liegt und nach 1945 zum Treffpunkt getrennter Familien wurde. Oder über Selma Burke, eine afroamerikanische Bildhauerin, die eine Ausnahmeerscheinung im Wien der Zwischenkriegszeit war.

Doch was das HdGÖ wirklich erzählen will – und was letztlich seine Botschaft transportieren soll – ist nach dem Gang durch die Räume unklarer als davor.